قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إن "القيادة السياسية وجهت بضرورة الحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا".

وأشارت مكرم، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، إلى أن وزارة الهجرة أطلقت استمارة تسجيل بيانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، منوهة في الوقت ذاته بأن مجلس الوزراء وافق على تحويل الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا إلى الجامعات الخاصة والأهلية.

وتابعت: "يجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير وشهادة بالمقررات التى تم دراستها ومحتواها العالمي وإثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في أوكرانيا".

وأوضحت أن الوزارة سوف تتلقى الأوراق والمستندات التي يقدمها الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بداية من الغد ولمدة أسبوعين، كما أن هناك مهلة ثلاثة شهور للطلاب الذين لا يمتلكون أوراق إثبات قيد في الجامعات الأوكرانية كي يستطيع إحضارها خلال تلك الفترة".

ولفتت إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة من خلال البوابات الإلكترونية، مضيفة: "أنه سيتم الإعلان عن اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة للطلاب العائدين من أوكرانيا قبل التحاقهم بالكليات".

وتطرقت إلى أن 80 % من الطلبة المصريين غادروا أوكرانيا وهناك نسبة قليلة من الطلاب الراغبين في الاستمرار بأوكرانيا لاستكمال الدراسة.

وأكدت أن السفارة المصرية في دول الجوار الأوكراني مازالت تستقبل الطلاب المصريين الذين غادروا من أوكرانيا، بينما لم نتلق أي طلب من عائلات مصرية في روسيا بالرغبة في العودة إلى مصر.

ونوهت إلى أن الوزارة تحركت منذ بداية الأزمة وفقا لاستغاثات الأسر التي ترغب في عودة أبنائها الدارسين من أوكرانيا.