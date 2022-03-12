قررت نيابتا برج العرب وثان المنتزه في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 29 طن، و700 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم، بعد ضبطهم داخل مخزنين للمواد الغذائية، أحدهما ملحق بمخبز "حُر" بقصد استخدامه في عملية تصنيع الخبز، والأخر يستخدم في الحجب عن الأسواق بقصد رفع سعره.

كما قررت النيابة التحقيق مع المسئولين عن المضبوطات؛ لاتهامهما بممارسة الغش التجاري، واحتكار سلعة مدعمة، ومجهولة المصدر، وبدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعتين، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعامل المختصة لبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المسئولين عن مخزنين، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال تجميع الدقيق البلدي "المُدعم" المحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بقصد استخدامه في تصنيع الخبز والاتجار به.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزنين "غير معلنين" بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المسئولين عنهما، وبتفتيشهما عثر على الدقيق المُعاد تعبئته داخل أجولة خاص بالدقيق الفاخر، بقصد حجبه عن التداول لرفع سعره، وبعضه مُعد تمهيدًا لاستخدامه في تصنيع الخبز.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.