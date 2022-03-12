الأمير هاري متهم بتجاهل جدته ملكة بريطانيا بعد إعلان غيابه عن حفل تأبين الأمير فيليب

واجه الأمير البريطاني هاري، اليوم السبت، اتهامات بتجاهل جدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعدما ‏أعلن أنه سيفوت حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب، وسط نزاع قانوني حول توفير حماية أمنية له ‏في بريطانيا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وبينما أكد متحدث باسم هاري، أن الأخير سيغيب عن حفل التأبين المقام في وستمنستر آبي في 29 مارس الجاري، فقد ذكرت تقارير أنه المقرر أن يحضر ألعاب "إنفكتوس" التي تبدأ في هولندا بعد أسبوعين فقط، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ولم يذكر المتحدث باسم هاري، أمس الجمعة، سبب تفويته حفل تأبين الأمير فيليب، لكنه قال إنه يأمل في زيارة جدته "قريبا".

واتهمت كاتبة السيرة الملكية، أنجيلا ليفين، الأمير هاري بـ"الابتزاز" فيما يتعلق بتفويت حفل تأبين جده الراحل الأمير فيليب، وذلك بعد أن سحبت حكومة المملكة المتحدة تفاصيل الحماية الملكية الخاصة به.

وكتب المحرر الملكي لقناة "آي تي في" البريطانية، كريس شيب، عبر حسابه على موقع "تويتر" بأن "الأمير هاري ليس آمنا في (المملكة المتحدة) دون الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية التي طلبها".

وقالت ليفين لوسائل إعلام بريطانية، إن الابن الثاني لولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، "تجاهل دوق إدنبرة (فيليب) لكنه في الحقيقة يتجاهل الملكة".

وتوفي الأمير فيليب الذي كان متزوجا من ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية لمدة 73 عاما، في أبريل الماضي، قبل أسابيع قليلة من عيد ميلاده المائة.

وأقيمت جنازة فيليب في ظل قيود صارمة بسبب فيروس كورونا المستجد، ولم يشارك فيها سوى 30 شخصا، من بينهم حفيده الأمير هاري.

ويهدف حفل تأبين الأمير فيليب الذي سيقام الشهر الجاري إلى إتاحة فرصة للاحتفال الوطني بالخدمة الطويلة لدوق إدنبرة.

وكانت جنازة الأمير فيليب العام الماضي هي واحدة من مناسبتين فقط عاد فيها الأمير هاري إلى المملكة المتحدة، منذ استقالته وزوجته الأمريكية، ميجان، من الحياة الملكية، وانتقلا للعيش في أمريكا الشمالية قبل عامين.