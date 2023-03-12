إزالة منزل آيل للسقوط خلال جولة لمحافظ الشرقية بمدينة القنايات

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات، إزالة منزل آيل للسقوط؛ حرصا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وتفقد محافظ الشرقية، اليوم الأحد، مدينة القنايات للاطمئنان على انتظام سير أعمال توسعة ورصف طريق الترعة المردومة داخل المدينة بطول 2.6 كيلو متر، وبتكلفة 20 مليون جنيه؛ لربط الطريق بطريق الزقازيق – القنايات – ديرب نجم، للمساهمة في تخفيف حدة الزحام، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال جولة، المحافظ، بشوارع المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، وجه رئيس المدينة بإزالة الأكشاك المخالفة وتنفيذ قرار الإزالة الصادر مبنى آيلا للسقوط بشارع البحر؛ لما يمثله من خطر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واستمرار تكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع؛ لإعادة الانضباط للشارع.