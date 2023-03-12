خلافات متزايدة وراء الكواليس بين واشنطن وكييف بشأن أهداف الحرب

قال مسئولون أمريكيون إن هناك خلافات متزايدة وراء الكواليس بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوكرانيا حول إدارة كييف للحرب وأهدافها.

وبحسب ما نشرته فضائية «العربية»، مساء الأحد، أضاف المسئولون في تصريحات لصحيفة «بوليتيكو» أن واشنطن نصحت أوكرانيا بالتخلي عن باخموت؛ لاستنزافها الموارد لكن كييف رفضت.

وأوضحوا أن «واشنطن ترى أن معركة باخموت، ستحد من قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد»، لافتين إلى «تجاهل أوكرانيا نصائح واشنطن العسكرية».

وذكروا أن واشنطن أخبرت كييف بأن مهاجمتها للقرم ستعقد فرص الحل، فيما قال مسئولان بالبيت الأبيض لـ«بوليتيكو» إن «أوكرانيا لم تظهر امتنانا كافيا لدعم أمريكا العسكري».

ونقلت الصحيفة عن مشرع أمريكي قوله إن «إدارة بايدن منقسمة بشأن نوع الأسلحة التي سترسل إلى أوكرانيا».

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الطرفان الروسي والأوكراني، إلا أن باخموت ما زالت مربط الفرس بين طرفي الصراع في أوكرانيا.

ورغم تواصل المعارك وسط حديث عن سيطرة روسية، إلا أن معهد دراسة الحرب لفت إلى أن تقدم موسكو في المنطقة المهمة يتعثر على ما يبدو.

وأضاف المركز ومقره واشنطن، أن القوات والوحدات الروسية من مجموعة «فاجنر» تواصل الهجمات البرية هناك.

كما أشار إلى عدم وجود دليل يؤكد أن الروس تمكنوا من إحراز أي تقدم حتى الآن.

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الطرفان، تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن باخموت، بهدف «كسب الوقت» قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها.

وقد أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، أن شن هجوم مضاد بات قريباً.