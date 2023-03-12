عودة 17 ألف شخص إلى مساكنهم بعد إبطال مفعول قنبلة قديمة في مدينة ألمانية

نجح متخصصون من خدمة التخلص من القنابل في ألمانيا، اليوم الأحد، في إبطال مفعول قنبلة جوية بريطانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مدينة هاناو القريبة من فرانكفورت.

وأعلن متحدث عن فتح المنطقة المحظورة في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن من الممكن للسكان العودة إلى مساكنهم.

كان نحو 17 ألف شخص اضطروا في وقت سابق إلى مغادرة مساكنهم بسبب القنبلة البالغ وزنها 500 كيلوجرام في حي يقع في شمال غرب هذه المساكن.

وكان تم العثور على القنبلة يوم الخميس الماضي أثناء أعمال بناء.

وتم أمس السبت إخلاء أربع دور للمسنين.