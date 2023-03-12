 أهالي الأقصر يحتفلون بمولد الشيخ أبو زعبوط بحلقات التحطيب - بوابة الشروق
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أهالي الأقصر يحتفلون بمولد الشيخ أبو زعبوط بحلقات التحطيب

محمد راشد
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 8:07 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 8:07 ص

اختتم أهالي قرية البعيرات في البر الغربي لمدينة الأقصر سلسلة احتفالاتهم بالذكرى السنوية لمولد العارف بالله كرار أبو زعبوط، عبر إقامة العديد من مظاهر احتفالات الموالد التي يشتهر بها الصعيد.

وتضمن أخر أيام احتفالات الأهالي بمولد العارف بالله إقامة حلقات مرماح في منطقة كوم البعيرات التابعة للقرية، وذلك لتنظيم استعراضات الخيل، وإقامة لعبة "التحطيب" على أنغام الربابة والمزمار الصعيدي، والتي بدأت بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، ويشارك فيها مريدو الشيخ أبو زعبوط من المحافظات المجاورة كأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، وسوهاج.

كما شارك في الاحتفالات عدد من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ومن القيادات التنفيذية.

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