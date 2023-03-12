مطالب حزبية ألمانية بتقليص أعضاء البرلمان من 736 إلى 630 عضوا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر بالحكومة الألمانية اليوم الأحد، أن كتل أحزاب الائتلاف الحاكم اتفقت على المطالبة بتقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من 736 عضوا حاليا إلى 630 عضوا بشكل دائم.

كان الائتلاف قدم مسودته الأولى لإصلاح قانون الانتخابات إلى البرلمان في نهاية كانون يناير الماضي وكانت هذه المسودة تنص على أن يكون عدد مقاعد البرلمان 598 مقعدا.

وكان قد تم رفع عدد أعضاء البرلمان الألماني حاليا من أجل تقليص ما يعرف بـ "الدوائر الانتخابية اليتيمة" التي لا يدخل منها نائب منتخب بشكل مباشر إلى البرلمان.

واطلعت (د.ب.أ)، على طلب التعديل المنتظر التصديق عليه في البرلمان يوم الخميس أو الجمعة.

وكان عدد أعضاء البرلمان وصل بعد انتخابات عام 2021 إلى 736 وهو أعلى من أي عدد لأعضاء البرلمان في أي وقت سابق.

ويرجع ذلك إلى ما يعرف بـ المقاعد المعلقة أو المتراكمة التي يتم منحها لحزب ما عندما يحصل عن طريق الأصوات الأولى المخصصة للأفراد على عدد من المقاعد يفوق ما يحققه من الصوت الثاني المخصص للحزب، وعندها يحق للحزب الاحتفاظ بهذه المقاعد وفي هذه الحالة تحصل الأحزاب الأخرى على مقاعد يطلق عليها المقاعد التعويضية للحفاظ على نسب التمثيل بين الأحزاب.

وبموجب المسودة سيتم إلغاء هاتين الآليتين، وسيظل عدد الدوائر الانتخابية عند 299 دائرة لكن سيتم منح 331 مقعدا عن طريق قوائم الولايات بدلا من الـ299 مقعدًا المنصوص عليها بالأساس، وذلك بهدف الحفاظ على عدد النواب الذين يفوزون في دائرة عن طريق الأصوات الأولى ولا يتمكنون رغم ذلك من دخول البرلمان، صغيرا بقدر الإمكان.