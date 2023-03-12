قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رمضـان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م يوم الرؤية.

وأضاف القاضي، خلال تصريحات صحفية، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتابع عميد معهد الفلك: يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 8 - 11 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية بمدد تتراوح بين 3 - 16 دقيقة، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين1 - 2 دقيقة، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

وأكد أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023م، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة.