رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة وصل إلى نقطة اللاعودة

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى نقطة اللاعودة، مشددة على أنه يجب استخدام كل الطرق للوصول إلى المحتاجين.

وأكدت فون دير لاين أن "الممر البحري إلى غزة سيمكن من تقديم المساعدات إلى شمال غزة"، معتبرة أن "انطلاق أول سفينة مساعدات إلى غزة من قبرص يعد بارقة أمل".

وشددت على "أننا سنعمل بجد لإرسال العديد من السفن، وسيكون للاتحاد الأوروبي فريق تنسيق في قبرص وسيقوم بتمويل وتوجيه تدفق البضائع إلى غزة"، جازمة أن "أطفال غزة يواجهون المجاعة ووفاتهم بسبب المجاعة ونقص المساعدات وضع غير مقبول يتوجب وقفه"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأضافت: "المواطنون بغزة بحاجة الآن لهدنة فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

وأصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص السبت الماضي بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أوضح يوم الجمعة أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.