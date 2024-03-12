 الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي يحظر إدخال مستلزمات منقذة للحياة، إلى قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي يحظر إدخال مستلزمات منقذة للحياة، إلى قطاع غزة

غزة - معا
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 9:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 9:39 ص
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الاحتلال الإسرائيلي حظر إدخال مساعدات طبية بالغة الأهمية، بينها مستلزمات منقذة للحياة، إلى قطاع غزة.

وأكد لازاريني عبر منصة إكس أن جميع سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، مضيفا "يأتي القليل جدا وتزداد القيود".

وأشار إلى "إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال".

وأوضح أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأقراص تنظيف المياه وأدوية السرطان وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية.

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