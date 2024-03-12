واشنطن: لم نر خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لم تر خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين في رفح، في إشارة إلى الجانب الفلسطيني للمدينة.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن سوليفان قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لن يدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا توفر حماية للمدنيين"، مؤكداً أن "مسار الاستقرار والسلام في المنطقة لا يكمن في اجتياح رفح".

وأضاف مستشار الأمن القومي أن هناك مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يشمل الإفراج عن الجرحى والنساء، مشيراً إلى أن "الكرة في ملعب (حركة) حماس".

وتابع: "نعمل بشكل يومي للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى عودة الرهائن من غزة، ولا نعرف أي معلومات عنهم".

وقال سوليفان: "نضغط على أصدقائنا في إسرائيل وعلى جهات أخرى الضغط على حماس، للإفراج عن الجرحى والمسنين والنساء"، مضيفاً: "نشجع إسرائيل للبقاء منخرطة في المفاوضات، وهناك أمل للتوصل إلى هذا الاتفاق".