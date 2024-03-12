واشنطن تتعهد بتقديم 100 مليون دولار إضافية لقوات الأمن في هايتي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لرؤساء وزراء دول الكاريبي أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تعهدت بزيادة دعمها المالي لمهمة أمنية متعددة الجنسيات في هايتي التي تعاني من الأزمة بمبلغ 100 إلى 300 مليون دولار.



كما تعهد بلينكن بتقديم 33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للبلد الكاريبي.



وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في كينجستون، والذي حضره أيضا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مناقشة مقترح لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي لحل الأزمة السياسية.



وأعلنت مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) أن رئيس الوزراء المؤقت في هايتي، أرييل هنري، وافق على الاستقالة.



وأعلن رئيس جيانا، محمد عرفان علي، في وقت متأخر أمس الاثنين بعد الاجتماع، إنه سيجري تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء للانتقال إلى الانتخابات في هايتي، والذي سيعين رئيس وزراء مؤقتا جديدا.