بيل كلينتون يدافع عن توسع الناتو عام 1999 عندما كان رئيسا لأمريكا

دافع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، عن توسع حلف شمال الأطلسي"ناتو" باتجاه الشرق قبل 25 عاما عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر بالعاصمة التشيكية براغ، اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى انضمام التشيك وبولندا والمجر إلى التحالف الدفاعي الغربي.

وقال كلينتون"في بعض الأحيان،يجب عليك فقط أن تنتهز فرصة، وهذا هو ما قرر أن يفعله كل من شارك قبل 25 عاما، وأعتقد أنه كان استثمارا جيدا".

وتابع: "لقد فعلنا الشيء الصحيح بتوسيع الناتو، وهو مستمر في التوسع".

وانضم الأعضاء الثلاثة السابقون في حلف وارسو، وهو التحالف الذي كان يهيمن عليه الاتحاد السوفييتي، إلى حلف الناتو في 12 مارس 1999. وتم حل حلف وارسو في منتصف عام 1991.

وشكر كلينتون الرئيس التشيكي بيتر بافيل على مبادرته بجلب 800 ألف قذيفة مدفعية من خارج الاتحاد الأوروبي لإرسالها إلى أوكرانيا. وقال إن الغرب يجب أن يقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان يقاتل ضد روسيا.

لكنه أعرب أيضا عن أمله في أن تكون هناك خيارات أخرى في مرحلة ما.

وفي معرض رده على الانتقادات القائلة بأن توسع الناتو تجاهل المصالح الأمنية الروسية، أكد كلينتون أنه حاول خلال فترتي ولايته التي انتهت أوائل عام 2001 جذب الروس، على سبيل المثال من خلال صيغة مجلس الناتو- روسيا. وأضاف: "لقد عرضنا عليهم فرصة المشاركة".