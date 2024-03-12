تعليم دمياط يستضيف التصفية القمية في مسابقتي الرائد المثالي والرائد العام المثالي

استضافت محافظة دمياط على مدار 5 أيام متتالية، التصفية القمية لـ27 محافظة لمسابقتي الرائد المثالي «معلمو الفصل»، والرائد العام المثالي «مديري المراحل الثلاث ابتدائي إعدادي ثانوي»، وذلك بمدينة رأس البر.

وأوضح بيان أصدره محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، أن ذلك جاء بحضور أحمد موسي رمضان، رائد عام اتحاد طلاب مصر، وشملت التصفيات لقاء قبل التقييم مع الرائد العام، وبعد ذلك التقييم من خلال لجان التحكيم، ثم اللقاء الختامي، وتوزيع الجوائز على المشاركين من جميع المحافظات.

وأضاف وكيل الوزارة أن المسابقة تمت بإعداد وتنفيذ علاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية، ورابحه السيد مستوى، موجه عام اتحادات طلابية، وهيئة مكتب التربية الاجتماعية بدمياط.