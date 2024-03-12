استقرار حالة أحمد رفعت بعد سقوطه المفاجئ في مباراة فيوتشر والاتحاد

بدأت حالة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، في الاستقرار، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تعرض أحمد رفعت للسقوط على أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 88 وتم نقله بعربة الإسعاف لإحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

قال صلاح عقدة، مراسل قناة «أون تايم سبورتس»:" كان هناك حالة هبوط حاد في الدورة الدموية لأحمد رفعت، وبدأ في التنفس فور وصوله للمستشفى، وسيتم الاطمئنان عليه خلال نصف ساعة".

أضاف:" انتظمت الدورة الدموية لأحمد رفعت عما كانت عليه الحالة في ملعب المباراة".

أوضح:" الطبيب المعالج لأحمد رفعت قال أنه كانت هناك حالة هبوط شديدة جدا ودخل على جهاز تنفس وتعرض لصدمات كهربائية، وفي خلال ساعتين سيتم الاطمئنان عليه".

أتم:" سأل الطبيب الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر عما تناوله أحمد رفعت على الإفطار، فكان الرد بأنه تناول إفطاره بشكل طبيعي مع اللاعبين، ليؤكد الطبيب أن الأمر ليس له علاقة بالإفطار، ولكنه أمر طبي خاص لأحمد رفعت".