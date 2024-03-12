أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، استمرار زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب عن مبيعاتهم من الأسهم الكورية الجنوبية للشهر الرابع على التوالي.



وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الكورية خلال فبراير الماضي 37ر7 تريليون وون (62ر5 مليار دولار) مقابل صافي مشتريات بقيمة 14ر3 تريليون وون خلال يناير الماضي.



ووصل إجمالي قيمة الأسهم المحلية المملوكة للأجانب بنهاية الشهر الماضي إلى 762 تريليون وون، تمثل 1ر28% من إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في السوق الكورية الجنوبية مقابل 4ر27% خلال يناير الماضي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



كان المستثمرون من بريطانيا الأكثر شراءا للأسهم الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي حيث بلغ صافي مشترياتهم من الأسهم 6ر3 تريليون وون، تلاهم المستثمرون الأمريكيون بصافي مشتريات قيمتها 8ر2 تريليون وون.



في المقابل كان المستثمرون المسجلون في جزر كيمان الأكثر بيعا للأسهم الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي حيث باعوا أسهما بقيمة 703 مليارات وون.