مقتل جميع المتواجدين على متن طائرة نقل عسكرية روسية تحطمت بشمال شرق موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سقوط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز " إليوشن إيل-76" على متنها ثمانية من أفراد طاقمها وسبعة ركاب في منطقة إيفانوفو بشمال شرق موسكو، في ثاني حادث من نوعه خلال العام الجاري.

وذكر تقرير أوردته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلا عن الوزارة، أن انفجارا ضخما وقع عندما اصطدمت الطائرة بالأرض، ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم.

وقالت وكالة إنترفاكس، إن أحد محركات الطائرة الأربعة اندلعت فيه النيران عند الإقلاع.

ولم يتم حتى الآن تحديد سبب الحادث، وقالت السلطات إنه يشتبه في وجود سبب فني، فيما توجه خبراء الطيران إلى موقع الحادث.

وكانت طائرة نقل من طراز إيل-76 قد سقطت في منطقة بيلجورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في يناير الماضي.

وقالت السلطات الروسية حينئذ، إن طائرة النقل أصيبت بصاروخ أطلق من الجانب الأوكراني من الحدود، مضيفة أن 65 أسير حرب أوكرانيا كانوا على متنها عند سقوطها.

وتستخدم الطائرات من طرازات إليوشن لنقل القوات والبضائع والمعدات العسكرية، وبالإضافة إلى الطاقم المكون من سبعة أفراد، يمكنها نقل ما يصل إلى 126 مظليا بمعدات كاملة وبحد أقصى 48 طنا من البضائع.

وقالت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إن العشرات من المسيرات الأوكرانية هاجمت أهدافا في عدة مناطق من روسيا خلال الليل، بما في ذلك مصفاة لتكرير النفط على بعد حوالي 800 كيلومتر من أوكرانيا.

وتم اعتراض 26 مسيرة فوق سبع مناطق مختلفة، بما في ذلك في منطقة سانت بطرسبرج، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع في موسكو.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الهدف الأبعد كان مصفاة تابعة لشركة النفط الروسية لوك أويل في كستوفو بالقرب من مدينة نيجني نوفجورود شرق موسكو حيث تسببت طائرة مسيرة في إحداث حريق.

وتقع المدينة على نهر الفولجا على بعد حوالي 800 كيلومتر من أوكرانيا، حيث تسببت مسيرة في اندلاع حريق.

وقال الحاكم الإقليمي جليب نيكيتين عبر تلجرام، إنه تم إرسال عربة إطفاء للسكك الحديدية لمكافحة النيران.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن حريقا اندلع أيضا في مستودع للبنزين في منطقة أوريول جنوب غربي البلاد بعد أن أصيب بمسيرة.

وورد أن امرأة أصيبت ومع ذلك، لم يتسن التحقق من المعلومات الواردة بشان الهجمات بشكل مستقل.

كما تسببت مسيرة أوكرانية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بإلحاق أضرارا بإدارة مدينة بيلجورود، المقر الإداري لمنطقة بيلجورود القريبة من الحدود.

وبحسب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، أصيبت امرأتان بجروح طفيفة.

وسقطت مسيرة أخرى على سطح مركز للتسوق بالقرب من محطة القطار.

وذكرت موسكو أن هجمات أوكرانية وقعت على نطاق مماثل في نهاية الأسبوع.

وانطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في كييف اليوم الثلاثاء، للمرة الألف منذ بدء الحرب مع روسيا، حسبما نشر الحاكم العسكري الإقليمي، سيرهي بوبكو، على تليجرام.

وقال بوبكو، إن إجمالي المدة التي جرى فيها إطلاق صافرات الإنذار بلغ 1165 ساعة و26 دقيقة خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الأوكرانيين يعيشون في ملاجئ من الغارات الجوية منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، متابعًا أن الأوكرانيين اعتادوا على المشقة.