الصين تطالب البنوك بالحد من دعم إصدار سندات للحكومات المحلية

قالت مصادر مطلعة، إن السلطات الرقابية الصينية طالبت بعض البنوك الصينية بالحد من استخدام آلية دعم السداد التي كانت تستهدف دعم إصدار مؤسسات تمويل الحكومات المحلية الصينية للسندات في الأسواق الدولية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن أربعة بنوك تجارية على الأقل منها "تشاينا بوهاي بنك، وهينج فينج بنك"، تلقت في الأسبوع الماضي مطالبة حكومية بالحد من استخدام ما يسمى "خطاب ضمان الطوارئ"، والذي يعتبر تعهدا من جانب البنك بسداد القرض إذا لم تتمكن الجهة المصدرة للسندات من السداد.

وقالت المصادر، إن التوجيه الجديد الصادر عن كل من الإدارة الوطنية للتنظيم المالي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يستهدف الحد من إصدار مؤسسات تمويل الحكومات المحلية للسندات في حال ضعف قدرة الحكومة الإقليمية على السداد.

ويأتي تحرك السلطات الرقابية الصينية كأحدث محاولة لكبح مخاطر الديون بين مؤسسات تمويل الحكومات المحلية وعلى النظام المالي للصين ككل.

وتعتبر مؤسسات تمويل الحكومات المحلية لاعبا مهما في سوق السندات ذات العائد المرتفع، في حين تواجه صعوبة في طرح السندات.

ومنذ 2012 باعت هذه المؤسسات بدعم من البنوك التجارية سندات خارجية بقيمة 52 مليار دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت مبيعات السندات المضمونة بخطابات الضمان الطارئة إلى ذروتها في 2022 عندما واجهت مؤسسات تمويل الحكومات المحلية والبنوك التنموية صعوبات في جمع الأموال من الخارج في ظل موجة التخلف عن سداد السندات الدولارية.