الشرطة الألمانية تقدم تطمينات لسكان مدينة كارلسروه بعد بلاغ عن تهديد

بعد ورود بلاغ بوجود تهديد محتمل في أحد المقاهي بقلب مدينة كارلسروه الألمانية، أكد متحدث باسم الشرطة أنه لا يوجد خطر على السكان.

وقال المتحدث إنه رغم أن عمليات التفتيش لم تسفر عن شيء حتى الآن، فإنه لم يتم التعرف على أي تهديدات أخرى مشيرا إلى أن الشرطة بدأت لهذا السبب في تقليل عدد الضباط المنتشرين.

ووفقًا لما ورد للشرطة، فقد قام رجل بتهديد أحد موظفي المقهى قرابة الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ثم لاذ بالفرار.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة كارلسروه التي تقع في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا يقع بها المقر الرئيسي لكل من المحكمة الاتحادية (أعلى محاكم ألمانيا) والمحكمة الدستورية الاتحادية والادعاء العام الاتحادي (أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا).