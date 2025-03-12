رئيس الوزراء: الناس كلها شايفة إن مصر تسير في الاتجاه الصحيح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى استقرار وثبات السياسات التي تنتهجها الدولة.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن المستثمر يُقبل على الاستثمار حين يجد سياسة واضحة من الدولة فيما يخص: السياسة النقدية والمالية والحوافز.

وأشار إلى أن «المستثمر يقيس تلك السياسة بالأوضاع في الدولة، ومدى تحسنها، وتقارير المؤسسات الدولية، وما يحدث في الأسواق».

وواصل: «الناس كلها شايفة إن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما يهمنا بالتأكيد، نحن لدينا تحديات، ولكن لدينا رؤية للتعامل معها، في خضم أحداث سياسية لم يشهدها العالم من قبل».

ولفت إلى أن الأوضاع في مصر تحسنت كثيرًا مقارنة بما كانت عليه مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في شهر مارس الماضي.

وذكر أن «استشراف القطاع الخاص للوضع، ونظرته المتفائلة والإيجابية للإجراءات، تؤكد أن الدولة تسير في مسار سليم».