أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار قرب سلفيت بالضفة الغربية

علقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، على عملية إطلاق النار التي وقعت قرب سلفيت بالضفة الغربية مساء اليوم الأربعاء، قائلة: "هي رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا ومقاومينا الأحرار، في سياق الرد المستمر على ما يرتكبه الاحتلال المجرم من عدوان غاشم على شعبنا، خاصة في شمال الضفة الغربية، وتأكيد على أن المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه".

ودعت حماس، في بيان لها عبر قناتها على تطبيق "تيليجرام"، منذ قليل إلى "المزيد من العمليات الموجعة ضد الاحتلال، وإرباك حساباته، وتوحيد الصفوف نحو تصعيد المقاومة وديمومتها حتى دحر الاحتلال والعدوان الصهيوني".

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مداخل عدة قرى وبلدات في محافظة سلفيت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من المدينة.

كما أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل قرى وبلدات "ياسوف، بروقين، حارس، وقراوة بني حسان"، ما أدى إلى شلّ حركة التنقل بين القرى والبلدات الغربية للمحافظة.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار تجاه مستوطن قرب المنطقة الصناعية لمستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حارس وبلدة بروقين، ونصبت عدة حواجز عسكرية، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هويات.

وأصيب مستوطن في العشرينات من عمره بجراح متوسطة الخطورة، من جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "أريئيل"، شمالي الضفة الغربية، وسط تقارير عن عملية إطلاق نار.

وأفاد بيان جيش الاحتلال: "وصل مواطن إسرائيلي إلى المنطقة الصناعية في اريئل بعد تعرضه لإطلاق النار، حيث أصيب بجروح متوسطة ويخضع لعلاج طبي في هذه الاثناء.يقوم الجيش بملاحقة المنفذ وتغلق طرقات في المنطقة".