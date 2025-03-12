 الجزائر تقاضي ابن ساركوزي بسبب تهديداته بحرق سفارتها في باريس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تقاضي ابن ساركوزي بسبب تهديداته بحرق سفارتها في باريس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 8:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 8:16 م

قررت السلطات الجزائرية رفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية تصريحاته الخطيرة التي هدد فيها بـ"حرق سفارة الجزائر في باريس".

ونقل الموقع الاخباري " كل شيء عن الجزائر"، عن مصدر جزائري رسمي قوله اليوم الأربعاء، إن "الدولة الجزائرية، عبر سفارتها بفرنسا، رفعت دعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية المختصة ضد لويس ساركوزي، على إثر تصريحاته الخطيرة وتهديداته بإحراق هذه البعثة الدبلوماسية (السفارة الجزائرية بباريس)".

كان لويس ساركوزي، صرح في منتصف فبراير الماضي ليومية "لوموند": "لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال لقمت بحرق السفارة الجزائرية وأوقفت منح التأشيرات وأرفع التعريفات الجمركية بـ 150%".

وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية تصعيدا غير مسبوق منذ اقدام السلطات الجزائرية على اعتقال وسجن الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، منتصف نوفمبر الماضي، بتهمة " التشكيك في الوحدة الترابية للجزائر"، و"إنكار وجود أمة جزائرية".
 

 
 

 


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