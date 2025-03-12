الجيش الروسي يعلن استعادة السيطرة على 5 بلدات في مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة قوات «الشمال» الروسية تمكنت من تحرير بلدات كازاتشيا لوكنيا، وكنيازي الأول، وكنيازي الثاني، وزاموستي، وميرني، في مقاطعة كورسك الحدودية.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: «واصلت وحدات من قوات مجموعة (الشمال) الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الأوكرانية، في مناطق غوجوليفكا وغونشاروفكا وغيفو وزاوليشينكا وكنيازي الأول وكوريلوفكا وميلوفوي وأوليشنيا وسودجا وتشركاسكايا كونوبيلكا وتشركاسكوي بوريشنوي. كما تم صد هجوم مضاد واحد للعدو».

وأشارت إلى أن «الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، نفذوا هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي».

ولفتت إلى أن «القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 260 عسكريا، وتم تدمير دبابة، 3 ناقلات جند مدرعة، و13 مركبة قتالية مدرعة وثلاثة مدافع، وتم تدمير مركبة إصلاح مدرعة، بالإضافة إلى 3 نفاط مراقبة، كما استسلم جنديان من القوات الأوكرانية».

وأوضحت الوزارة أن «مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 66810 عسكريين و392 دبابة».



