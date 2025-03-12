بولندا تؤكد استئناف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بعد محادثات جدة

أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الأربعاء، استئناف عمليات تسليم المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا عبر بلاده.

وقال سيكورسكي، للصحفيين في وارسو: "أؤكد أن عمليات تسليم الأسلحة عبر ياسيونكا قد عادت إلى مستواها السابق".

وكان سيكورسكي، يقف إلى جانب نظيره الأوكراني أندري سيبيها، الذي وصل إلى بولندا قادما مباشرة من المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة بالسعودية.

جدير بالذكر أن مطار جيشوف-ياسيونكا الواقع في جنوب شرق بولندا، وخط السكك الحديدية المؤدي منه إلى دولة أوكرانيا المجاورة، يُعتبر طريقا رئيسيا لنقل البضائع العسكرية الأوروبية والأمريكية إلى أوكرانيا.