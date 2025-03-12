المرصد السوري: مقتل 1383 مدنيا جراء أعمال العنف غرب البلاد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال تتزايد في الساحل السوري منذ 6 مارس الجاري، إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع.

ونوه في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الهجمات أدت إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1383 مدنياً، وفقاً لتوثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولفت إلى تسجيل 3 مجازر يوم الأربعاء، في محافظات: طرطوس، واللاذقية، وحماة، راح ضحيتها 158 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وفق التوزيع التالي: طرطوس (49 ضحية)، واللاذقية (25 ضحية)، وحماة (84 ضحية).

وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من الألية التي يتم من خلال دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيقه مقتل حوالي 1300 مدني من أبناء الطائفة العلوية.

ويخشى المرصد من تحول هذه المقابر إلى بروباجندا يتم استغلالها لاحقاً لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، ويُتهم من خلالها من يسمون «فلول النظام» بارتكاب جرائم حرب؛ الأمر الذي يهدد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزل من الطائفة العلوية.

كما حذر المرصد من ارتكاب قوات الأمن ووزارة الدفاع وقواتها الرديفة لعمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل، مع غياب أي رادع قانوني.