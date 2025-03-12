الصومال: إغلاق 12 موقعا إلكترونيا مرتبطا بالجماعات الإرهابية

أغلقت الحكومة الفيدرالية الصومالية، 12 موقعًا إلكترونيًا كانت تديرها الجماعات الإرهابية، ضمن حملة شاملة للقضاء على الدعاية المتطرفة عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) ليل الثلاثاء / الأربعاء، أن ذلك يأت في إطار جهود الحكومة المستمرة لمكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن الحكومة نجحت سابقًا في إغلاق أكثر من 30 موقعًا إلكترونيًا آخر، تستخدم لنشر أفكار الجماعات الإرهابية ، لافتة إلى أن السلطات تمكنت من جمع بيانات وآثار رقمية لأشخاص متورطين في إدارة هذه المواقع، مما يسهل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وطبقا للوكالة، "تستمر الجهات الحكومية في عملياتها للقضاء على جميع المنصات الإعلامية التي يستخدمها الإرهابيون لنشر الدعاية والتضليل، حيث تم تعطيل العديد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي".

وقتل 17 شخصا على الأقل، بينهم 5 مسلحين متشددين، في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية على فندق وسط الصومال، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمس الثلاثاء.

وتم إنقاذ حوالي 20 شخصا، بينما أصيب ما لا يقل عن 14 آخرين، بينهم ستة من رجال الشرطة، بحسب المتحدث.

وتقاتل حركة الشباب في الصومال منذ سنوات، لكنها نفذت أيضا "هجمات إرهابية" في كينيا وأوغندا المجاورتين.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف مقاتلو الحركة هجماتهم على القواعد العسكرية الصومالية، إذ تسيطر الميليشيا على أجزاء من البلاد، وتستهدف العاصمة مقديشو بشكل متكرر، بمهاجمة سياسيين وصحفيين وشخصيات من المجتمع المدني .