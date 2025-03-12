العراق يدين اعتداءات على سوريين عاملين في البلاد

أدان صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية تعرض عدد من المواطنين السوريين العاملين في البلاد لاعتداءات من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".

وقال النعماني في بيان صحفي وزع فجر اليوم الأربعاء إن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم /تشكيلات يا علي الشعبية/".

وأضاف: "على الفور وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".



وأكد أن هذه الأفعال هي "اعتداءات مدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل إنتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه".

وشدد النعماني على "عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري"، وأن "القانون سيطبق كاملا على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيدا على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".