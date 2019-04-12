موسكو تكشف عن مشاريع فضائية استراتيجية مع السعودية والإمارات والبحرين

كشف دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، عن مشاريع استراتيجية مع الإمارات والسعودية والبحرين في حقل الفضاء.

وقال روجوزين - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الحديث هنا يدور عن إمكانية حصول هذه الدول في المستقبل، وبمساعدة روسيا، على أماكن عمل في المحطة الفضائية الدولية، وهذا يعني نقل رواد هذه الدول برحلات قصيرة إلى المحطة الدولية بالمركبات الفضائية، وتشكيل طواقم متكاملة للعمل لفترة طويلة.

وأضاف:"روسيا لا تزال تحافظ على موقع ريادي في مجال تصميم الوحدات المدارية؛ ويعني ذلك أن تصميم وحدات السكن اللازمة لهذه الوحدات سيسهم في توسيع المحطة الدولية ويؤدي إلى إطالة عمرها".

وأكد روجوزين أن الأمير سلطان بن سلمان آل سعود ، طيار سابق لسلاح الجو الملكي السعودي وأول رائد فضاء عربي ، سيزور روسيا في 17 من أبريل الجاري.

وعن العقوبات المفروضة على روسيا، قال روجوزين "برغم هذه العقوبات تواصل روسيا تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وتحديدا في مجال صناعة المحركات الصاروخية حيث تشغل مواقع ريادية في العالم ضمن هذا المضمار".

وتابع: "بناء على تعليمات الرئيس الروسي يتم إنفاق إيرادات هذه الصادرات على تطوير صناعات المحركات الصاروخية في روسيا".