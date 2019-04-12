ارتفاع قتلى انفجار بسوق جنوب غربي باكستان إلى 20 شخصا

قالت السلطات الباكستانية، أن عدد قتلى انفجار وقع في سوق بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان اليوم الجمعة ارتفع إلى عشرين شخصا ،بحسب قناة"جيو نيوز" الباكستانية.

كما أصيب 48 آخرون على الأقل، من بينهم ثلاثة من أفراد الأمن في الانفجار، طبقا للشرطة والسلطات الإقليمية.

وقال عبد الرزاق شيما، نائب المفتش العام بالشرطة لوسائل الإعلام إن الانفجار وقع حوالي الساعة السابعة و35 دقيقة صباحا وكان ناجما عن عبوة ناسفة كانت مخبئة بين الخضروات بالسوق.

وذكر وزير الداخلية في إقليم بلوشستان، مير ضياء الله لانجاو في مؤتمر صحفي في وقت لاحق إن التحقيق الأولي يشير إلى أن الأنفجار ناجم عن هجوم انتحاري وأنه لم يستهدف أي طائفة بعينها.

وتعهد بتطبيق العدالة والقبض على الجناة.

وذكرت الشرطة أن مبان مجاورة تضررت كذلك جراء الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.