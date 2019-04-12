«ديزني» تكشف عن موعد إطلاق خدمة بث المحتوى عبر الإنترنت الجديدة

أعلنت شركة ديزني عن موعد إطلاق خدمة بث المحتوى عبر الإنترنت الجديدة يوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان، إن خدمتها الجديدة التي سيطلق عليها "ديزني بلس" ستنطلق مباشرة في الولايات المتحدة في 12 نوفمبر وستكون متاحة بتكلفة شهرية قدرها 6 دولارات و 99 سنتا، وتخطط ديزني لنقل الخدمة إلى "جميع المناطق الرئيسية في العالم تقريبًا" خلال العامين المقبلين.

وقال رئيس شركة ديزني بوب إيجر يوم الخميس: "تمثل ديزني بلاس خطوة جريئة إلى الأمام في حقبة جديدة ومثيرة لشركتنا - حقبة سيكون للمستهلكين فيها صلة مباشرة بالمجموعة المذهلة من المحتوى الإبداعي الذي يعد العلامة المميزة لشركة والت ديزني".

وستتيح الخدمة الجديدة محتوى ديزني والشركات التابعة لها مثل "مارفل" و"بيكسار" و"ستار وورز" و"ناشونال جيوجرافيك".

وستكون الخدمة الجديدة منافسا شرسا لخدمة نتفليكس العملاقة، التي ستسحب منها ديزني المحتوى الخاص بها هذا العام ليتوفر حصريا في شبكة "ديزني بلس".