الأردن يدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مفخخة وصاروخين تجاه السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية قيام مليشيات الحوثي بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة وصاروخين بالستيين تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز تأكيد موقف المملكة الدائم، المتمثل بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الممنهجة والمتكررة في تصعيد خطير يستهدف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد على وقوف المملكة الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا أن أي تهديد لأمن السعودية تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها .. مشيدا بكفاءة وجاهزية قوات التحالف العربي بالتصدي لهذه الهجمات الإرهابية.