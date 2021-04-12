أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 2ر10 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ336 ألفا و645 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ستة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 14 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ 35ر3 مليون، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 76 ألفا و328 حالة.

ومر نحو عام و10 أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في أسبانيا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.