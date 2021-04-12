الأمير هاري يصف جده الراحل الأمير فيليب بأنه «سيد الشواء وأسطورة المزاح»

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أشاد الأمير هاري بجده الأمير فيليب بعد وفاته عن 99 عاما.

وفي رسالة خفيفة الظل صدرت اليوم الاثنين، وصف الأمير هاري جده بأنه كان "سيد الشواء" ومرح حتى النهاية ".

وقال: "سنتذكره على أنه أطول رفيق للملكة ورجل عسكري حاصل على أوسمة، وأمير ودوق".

وتابع "لكن بالنسبة لي، مثل الكثيرين منكم ممن فقدوا أحباءهم أو أجدادهم بسبب آلام العام الماضي، لقد كان جدي: سيد الشواء وأسطورة المزاح ومرح حتى النهاية ".

وقال "بينما يمكنني الاستمرار، أعرف أنه في الوقت الحالي كان سيقول لنا جميعًا، والجعة في يده.. هيا لتنهي هذا الأمر! "

وأضاف "سنفتقدك بشدة، لكن الأمة والعالم سيتذكرونك دائمًا. ميجان وآرتشي وأنا (بالإضافة إلى حفيدتك المستقبلية) سنحتفظ دائمًا بمكانة خاصة لك في قلوبنا ".