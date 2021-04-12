الصين تعيّن مبعوثا خاصا لشؤون شبه الجزيرة الكورية

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، تعيين السفير "ليو شياو مينغ" في منصب المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" -في تصريح اليوم- "يعد السفير مينغ، دبلوماسيا رفيع المستوى، يتمتع بخبرة عملية واسعة وعلى دراية بشؤون شبه الجزيرة الكورية. وشغل منصب سفير الصين لدى مصر، ونائب مدير مكتب المجموعة المركزية للشؤون الخارجية، وسفير الصين لدى كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) وسفير الصين لدى المملكة المتحدة".



وأضاف جيان: "تتمثل المسؤولية الرئيسية للممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ في مساعدة وزارة الخارجية في تنسيق شؤون شبه الجزيرة والتعامل معها، والحفاظ على التواصل والتعاون مع الأطراف المعنية، والقيام بدور بناء في تعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة".