مرشح يساري يتصدر السباق الرئاسي في بيرو

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تقدم ناشط من اليسار المتطرف والمعلم بيدرو كاستيلو على 17 مرشحا آخر يتنافسون في الانتخابات الرئاسية في بيرو التي أجريت في مطلع الأسبوع الحالي،متجاوزا كل التوقعات.

فقد حصل مرشح الحزب الحر البيروفي على 3ر16 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من نصف بطاقات الاقتراع في الجولة الأولى بحسب ما أعلنته هيئة الانتخابات اليوم الاثنين.

لكنه لم يحرز فوزا صريحا مما يمهد الساحة لإجراء جولة إعادة في يونيو القادم بين أكثر مرشحين حصولا على الأصوات.

وجاء خلف كاستيلو الاقتصادي المحافظ هيرناندو دو سوتو بحصوله على 4ر13 في المئة من الأصوات ، وعضو الكونجرس السابق كيكو فوجيموري التي حصلت على 9ر12 في المئة من الأصوات.

وفوجيموري هي ابنة الرئيس السابق المثير للجدل البرتو فوجيموري الذي قضى فترة في السجن لإدانته بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال كاستيلو إنه إذا ما فاز في الانتخابات سوف يعمل على إقامة دولة اشتراكية ويمنح الحكومة سلطة أكبر على وسائل الاعلام ويلغي المحكمة الدستورية.