رئيس صندوق تطوير العشوائيات يرد على شائعة تهجير سكان منطقة متحف الحضارة

علق المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، على شائعة هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بمتحف الحضارة لتطويرها وتهجير قاطينها دون تعويضهم، قائلًا: «كلمة تهجير مش موجودة في قاموسنا».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «»، مساء الاثنين، إن الحديث عن تهجير المواطنين لا يصح مع حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، موضحًا أنه يتم تطوير حياة المواطن من خلال نقله لمكان مناسب يتم تأجيره مؤجرًا مع دفع قيمة الإيجار لمدة عام من جانب الصندوق.

وأضاف أنه يتم نقل المواطنين لوحدات سكنية جديدة أو تقديم عروض نقدية مناسبة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون قد لحق أي ضرر لأي شخص دخل التطوير المنطقة التي يقيم بها.

وأوضح أنه تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة لتليق بالمتحف وحدث موكب نقل المومياوات الملكية الذي شهده العالم، مضيفًا أنه تم نقل قاطني المنطقة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام إلى مدينة الأسمرات في شقق مفروشة حضارية.





