حمدوك: زيارة الوفد المصري للسودان جاءت في توقيت مناسب

استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، نهار اليوم، الوفد المصري الزائر للبلاد برئاسة وزير المالية الدكتور محمد أحمد معيط، ووزير النقل الفريق كامل عبد الهادي فرج.

‏وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء السوداني، مساء اليوم الاثنين، أكد دولة رئيس الوزراء أن العلاقات السودانية المصرية تقوم على أساس المصالح المشتركة البناءة بين البلدين، مضيفًا أن زيارة الوفد المصري للبلاد تعتبر رد عملي على زيارة وفد السودان مؤخرًا إلى القاهرة.

‏وشدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتبلور تلك الزيارات إلى مشاريع وبرامج عمل ملموسة بين البلدين لتصبح نموذجا لكل العالم الإفريقي والعربي، ممتدحًا في الأثناء التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.

‏من جانبه قال وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، أن تجربة مصر في التحول الاقتصادي مفيدة ومهمة جدا للسودان، لتشابه الظروف الاقتصادية للبلدين، مؤكدًا أن زيارة الوفد المصري جاءت في توقيت مناسب في ظل استمرار جهود الإصلاح في السودان في كافة القطاعات لاسيما الاقتصادية.

‏وأضاف جبريل: "من خلال زيارة الوفد المصري، استمعنا للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي من حيث الشمول و ةالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، وتكامل الأدوار في مجال تحرير الإقتصاد الأمر الذي يتطلب تبادل الخبرات بين الجانبين."

‏من جانبه أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد أحمد معيط، متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبينًا أهمية الزيارة في التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية مثل التبادل التجاري والزيارات وتبادل الخبرات، ‏فضلاً عن التعريف بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وذلك ليستفيد منها السودان في إصلاح معاش المواطن والأوضاع المالية للسودان.

‏وقال معيط، إنهم أجروا العديد من اللقاءات مع إدارة الجمارك والضرائب وبنك السودان المركزي بشكل خاص؛ للوقوف على ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية لديها.

‏من جانبه رحب وزير النقل مهندس ميرغني موسى، بزيارة الوفد المصري، وقال إن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران والسكك الحديدية والنقل البري والتعاون طويل الأمد بين البلدين الشقيقين.

‏وأضاف مهندس ميرغني، أن العلاقات بين السودان ومصر تشهد تطوراً وتقدماً في كافة المجالات، وأن هذه الزيارة تعتبر ضربة بداية جديدة في آفاق العمل المشترك بين البلدين في مجال النقل.

‏إلى ذلك قال وزير النقل المصري الفريق كامل عبدالهادي فرج، إن التعاون اللوجستي بين السودان ومصر مهم، خاصة وأن الأرضية لذلك موجودة، وينبغي أن يطور لمصلحة الشعبين الشقيقين.

‏وأضاف وزير النقل المصري: "أيادينا ممدودة للأشقاء في السودان، لأن هدفنا ومصيرنا واحد ونسعى إلى شراكة حقيقية وتعاون تام في مجال النقل".

‏وأشار إلى أن زيارة الوفد المصري للسودان جاءت من أجل بحث كل أوجه التعاون والشراكة بين وزارتي النقل في البلدين، وبتوجيه خاص من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعرف على كل مطالب الأشقاء في السودان، فيما يخص مشروعات النقل، الطرق البرية، أو الكباري أو النقل السككي، النهري، والبحري والتدريب والتأهيل في هذه المجالات، والاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين.

‏وأعلن وزير النقل المصري عن جاهزية معهد وردان للتدريب في مجال السكة الحديد لاستقبال السودانيين العاملين في مجال السكك الحديد للتدريب في المجالات الفنية والاستفادة من التجربة المصرية في مجال السكة الحديد.