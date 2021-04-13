روسيا: وقف الطيران مع تركيا لا علاقة له بزيارة رئيس أوكرانيا لأنقرة

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن يكون قرار تقييد حركة الطيران بين بلاده وتركيا متعلقا بزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأنقرة، مشيرا إلى أن السبب هو الوضع الوبائي المقلق في تركيا.



جاء تصريح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان قرار تقييد حركة الطيران مع تركيا متعلقا بنتائج المفاوضات التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.



كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قد أعلنت اليوم الاثنين، أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قرارا بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض بين روسيا وتركيا اعتبارا من 15 نيسان/أبريل الجاري وحتى الأول من شهر حزيران/يونيو.



وقالت جوليكوفا في إحاطة: "أود أن أشير إلى أن مهمتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة المواطنين الروس واستقرار وضع عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو ما تمكنا من تحقيقه في الأشهر الأخيرة. مقر العمليات يقوم بمراقبة العدوى في البلاد التي لنا معها حركة طيران مفتوحة".



وقالت جوليكوفا في إفادة تلفزيونية اليوم الاثنين. 80٪ من

من حالات الإصابة بكورونا بين الروس العائدين من الخارج

كانت لأشخاص قدموا من تركيا .



ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الاتحاد الروسي لمنظمي الرحلات قوله إن نحو 500 ألف روسي حجزوا رحلات إلى تركيا خلال هذه الفترة ، والتي تغطي عطلتين عامتين.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، انخفض مؤشر السياحة في بورصة اسطنبول بنسبة 4ر6٪ اليوم الاثنين مع انتشار شائعات بأن الرحلات الجوية قد يتم تعليقها ، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ 11 كانون ثان/يناير الماضي.

كانت روسيا أكبر مصدر للسياح إلى تركيا العام الماضي ، حيث زارها 13ر2 مليون شخص على الرغم من قيود فيروس كورونا.



وسجلت الحالات اليومية في تركيا ، وهي الأعلى في أوروبا ، رقما قياسيا قدره 55941 في الثامن من نيسان/أبريل الجاري .

كان أردوغان قد استضاف زيلينسكي خلال مطلع الأسبوع وسط تصاعد التوترات مع موسكو بشأن تعزيز هائل للقوات الروسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.



وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات عبر الهاتف مع نظيره التركي حول الأزمة الأوكرانية ووضع فيروس كورونا في اليوم السابق.