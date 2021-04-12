وكيل هالاند يرفض استبعاد رحيله عن دورتموند في الصيف

رفض مينو رايولا، وكيل ارلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الاستبعاد الكامل لإمكانية رحيل نجم خط الهجوم عن النادي الألماني في الصيف المقبل.

وفي تصريحات لمحطة "شبورت 1"، قال رايولا (53 عاما):" أستطيع أن أؤكد أنني كنت أجريت محادثات في دورتموند، ولقد أوضح لنا المدير الرياضي لدورتموند، ميشائيل تسورك، أن النادي لا يرغب في بيع ارلينج في الصيف المقبل، وأنا أحترم هذا الرأي لكن هذا لا يعني تلقائيا أنني أتبنى نفس وجهة النظر، ولقد كان النادي واضحا جدا في وجهات نظره وهذا شيء جيد بالنسبة لنا".

كان تسورك أعرب عن تفاؤله مؤخرا حيال بقاء اللاعب النرويجي(20 عاما) المطلوب من العديد من أندية أوروبية بارزة، في دورتموند. وكانت هناك ضجة قد أثيرت في دورتموند بعد أن كشفت تقارير إعلامية من إسبانيا عن عقد لقاء بين والد هالاند، الف-إنجه ووكيل أعماله، مينو رايولا، مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا.

يشار إلى أن هالاند أحرز في هذا الموسم 21 هدفا في 23 مباراة خاضها في الدوري الألماني، و10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرتبط هالاند مع دورتموند بعقد يستمر حتى 2024.

وأوضح رايولا أن العلاقة بينه وبين مسؤولي دورتموند ليست متوترة رغم كل شيء وقال: " ليست هناك حرب مطلقا بيننا وبين دورتموند" مشيرا إلى أنه لم يتحدث أبدا عن محادثات أو مفاوضات في وسائل الإعلام وأنه لا يتحدث عن هذه الأمور إلا مع لاعبيه وأقاربهم والأندية المعنية.