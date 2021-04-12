المحكمة السعودية العليا: غدا الثلاثاء أول أيام رمضان في المملكة

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الاثنين أن غدا الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان للمحكمة العليا، أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة، تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .