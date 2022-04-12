 إصابة طالبين بالرصاص و16 بحالات اختناق جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جامعة فلسطينية - بوابة الشروق
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إصابة طالبين بالرصاص و16 بحالات اختناق جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جامعة فلسطينية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 1:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 1:54 م

أصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، طالبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرم جامعة فلسطين «التقنية – خضوري» غرب مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء، أن قوة عسكرية كبيرة من القوات الراجلة، داهمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتحام أسفر عن إصابتين بالمطاط، و16 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. وإثر ذلك، أخلت الإدارة الجامعة من الطلبة، حفاظا على سلامتهم.

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