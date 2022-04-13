ريال مدريد ينتظر الفائز من أتلتيكو مدريد والسيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

استطاع نادي ريال مدريد في التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة 5/4 في مجموع المباراتين بالدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وعلى الرغم من خسارة الريال مباراة العودة أمام البلوز والتي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثة أهداف لهدفين، لكن نجح الميرنجي في النهاية بالتأهل للدور المقبل من الشامبيونزليج.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي والتي ستُقام غدا الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو، حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز السيتي على الروخي بلانكوس بهدف دون رد والتي أقٌيمت على ملعب الاتحاد.

جدير بالذكر أن مباراتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ستُقام في أبريل الجاري.