مدير صحة المنوفية: لجان فنية معايشة بالمستشفيات لتحسين أدائها

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم تشكيل لجان المعايشة والمكونة من جميع الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية لمتابعة سير العمل بمستشفيات قويسنا المركزي وبركة السبع وتلا المركزي.

وأكد أن اللجنة تبحث الوضع الراهن بتلك المستشفيات ومتابعة آخر المستجدات بكل مستشفى على حده فيما يخص انظباط سير العمل ومدى جاهزية جميع أقسام كل مستشفى من توافر المستلزمات الطبية اللازمة والأدوية الطبية والأجهزة اللازمة ومدى كفاءة الأطقم الطبية والإدارية المقدمة للخدمة.

وأشار عبدالغني إلى أن اللجنة تتابع تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى ومدى الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية بجميع الأقسام، ومتابعة جميع أعمال السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة المرضى وذويهم وسلامة كافة الأطقم المقدمة للخدمة وتفقد شبكات الأكسجين والمولدات والمصاعد ومدى جاهزيتهم في حالات الطوارئ.

كما يتم تفقد أعمال المطابخ ومطابقته للمواصفات القياسية ومعايير مكافحة العدوى بالإضافة إلى المخازن بكل مستشفى ، جاء هذا من أجل بحث سبل تحسين الأداء بتلك المستشفيات والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بها.

وتستمر اللجان في عملها حتى الخميس المقبل على أن تكون اللجان المشكلة بمستشفى قويسنا المركزي برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ولجان مستشفى بركة السبع العام برئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، ولجان مستشفى تلا المركزي برئاسة الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية.

يذكر أن الإدارات الفنية بالمديرية والمنوطة بالمشاركة في تلك اللجان كلٌ في تخصصه كالآتي: إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، ومسئولي الطب العلاجى بكل إدارة، إدارة التفتيش المالى والإداري ، ادارة المتابعة الإدارية ، إدارة الجودة، ادارة مكافحة العدوى، إدارة السلامة والصحة المهنية، إدارة التفتيش الصيدلي ، إدارة التمريض بالإضافة إلي الصيانة والمعامل وبنك دم والأشعة والكلى والمستلزمات والتغذية والمخازن.

وسوف يتم توثيق جميع ما تم إنجازه على مدار الأسبوع قبل وبعد المعايشة بكل مستشفى على حدة، تمهيدا لعرضه على وكلاء المديرية ومدير عام الطب العلاجى لعرضه على مدير المديرية.

المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية لمديرية الصحة

التاريخ : ١٢/٤/٢٠٢٢