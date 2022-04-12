القوات الروسية تستعد لتوسيع هجومها في شرق أوكرانيا

أشارت مصادر أوكرانية وبريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات الروسية تخطط للتقدم إلى الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في إطار عمليتها في المنطقة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح اليوم أن روسيا ستسعى للسيطرة على مدينة ماريوبول الخاضعة لحصار محكم، وكذلك بلدة بوباسنا الصغيرة في منطقة لوهانسك.

وفي غضون ذلك، أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم، إلى أن حدة القتال شرقي أوكرانيا ستزداد خلال الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة، مع مواصلة روسيا تركيز جهودها على المنطقة.

ولفت التقييم إلى أن الهجمات الروسية لا تزال تتركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوهانسك، فضلا عن حدوث معارك حول خيرسون وميكولايف.

وجاء في التقييم أن القوات الروسية تواصل انسحابها من بيلاروس، وتقوم بإعادة انتشار لدعم العمليات في شرق أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن ما لا يقل عن 142 طفلا لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير.

ورجحت المنظمة أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير.

وتقول السلطات القضائية في أوكرانيا إن ما لا يقل عن 186 طفلا وحدَثا قتلوا وأصيب 344 آخرون.