البيت الأبيض: إطلاع بايدن على آخر تطورات إطلاق النار في بروكلين

قال البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بنيويورك، لافتًا إلى أن «كبار موظفي البيت الأبيض يتواصلون مع عمدة نيويورك ومفوض الشرطة، لتقديم أي مساعدة».

وأعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نار في محطة بروكلين لقطارات الأنفاق بالمدينة الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بإصابة 13 شخصًا في إطلاق النار داخل محطة بروكلين في نيويورك، لافتة إلى أن خبراء المتفجرات يفحصون طرودًا مشبوهة بعد وقوع الحادث.

وأشارت فضائية «العربية»، إلى ورود أنباء عن مقتل 5 أشخاص في الحادث، وذلك حسبما أوردته في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وذكر الإعلام الأمريكي، أن شرطة نيويورك تلاحق مشتبها به بإطلاق النار في المحطة، والذي كان يرتدي قناعًا ضد الغاز وسترة عمال، مؤكدًا أن «منفذ هجوم بروكلين بنيويورك لا يزال طليقا حتى الآن».

من جانبها، نفت شرطة نيويورك وجود عبوات ناسفة ناشطة في موقع إطلاق النار، وطلبت السلطات من المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث في بروكلين؛ بسبب التحقيقات الجارية.