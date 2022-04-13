 أفشة يكتفي بتدريبات استشفائية في «الجيم» بتدريب الأهلي - بوابة الشروق
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أفشة يكتفي بتدريبات استشفائية في «الجيم» بتدريب الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:45 م

اكتفى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات استشفاء بدني في «الجيم».

وأكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن أفشة أدى تدريبات استشفاء في إطار الحرص علي منحه قدرًا أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد لتجهيزه بشكل مناسب للمباريات.

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.


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