قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم مزيدًا من الانخفاض في درجة الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى ْ25.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن الطقس ربيعي معتدل نهارًا على محافظات شمال البلاد؛ السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وحار على محافظات جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة تنخفض ليلًا؛ لتتراوح الصغرى ما بين 13 إلى 14 درجة على القاهرة الكبرى، منوهة إلى أن الأجواء باردة ليلًا، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن أغلب أنحاء الجمهورية تتعرض لنشاط رياح بعد الظهيرة ودخول ساعات المساء، لافتة إلى أن سرعتها تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ ساعة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقعت استمرار انخفاض درجة الحرارة، والأجواء الربيعية المعتدلة، حتى الجمعة المقبلة، قائلة إن البلاد تشهد اعتبارًا من السبت المقبل، ارتفاعًا تدريجيًا في درجة الحرارة؛ لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى ْ31.

وحذرت من أن الأحد المقبل ذروة ارتفاع درجة الحرارة والأجواء شديدة الحرارة؛ لتتراوح العظمى ما بين 36 إلى 37 درجة، مطمئنة المواطنين بأن مدة الارتفاع 72 ساعة، ثم تعود الحرارة للمعدلات الطبيعية لها مرة أخرى.

ولفتت إلى أن التقلبات الجوية الحادة والسريعة، من سمات فصل الربيع خاصة النصف الأول منه، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية ليلًا؛ لأن تغيير نوعية الملابس يؤدي للإصابة بنزلات البرد، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، والقيادة بهدوء تام واتباع كل تعليمات المرور، عند وجود ظاهرة جوية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.



