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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراتي إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي والتي تُقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وبايرن ميونخ الألماني أمام فياريال الإسباني والتي تُقام على ملعب أليانز أرينا.

ريال مدريد نجح في تحقيق الانتصار على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بيردج، فيما تلقى بايرن ميونخ هزيمة أمام فياريال بهدف وحيد والتي أقُيمت على ملعب لا سيراميكا.

- الدقيقة 6 محاولات من قبل تشيلسي لتسجيل الهدف الأول في المباراة وبداية فصل الريمونتادا

بداية المباراتين

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال - ناتشو - ألابا - فيرلان ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي

خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - روديجر - ماركوس ألونسو

خط الوسط: لوفتيس تشيك - كوفاسيتش - كانتي

خط الهجوم:هافرتز - فيرنر - ماونت

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد - أوباميكانو - هيرنانديز.

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - كومان - موسيالا

خط الهجوم: ساني - ليفاندوفسكي - توماس مولر

تشكيل فياريال

حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: إستوبينان- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

خط الوسط: باريخو- إيتيان كابوي- كوكلين

خط الهجوم: لو سيلسو- دانجوما- مورينو