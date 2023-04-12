الخارجية الروسية: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء يضم لافروف وبلينكن في نيويورك

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، "إنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء يضم بين وزيري الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن".

وأضاف ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال صحفي حول هل طلب الجانب الأمريكي عقد لقاء بين الوزيرين في نيويورك:"لم يتم حتى الآن حل مسألة منح التأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في فعاليات مجلس الأمن الدولي المقبلة"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي لم يصدر بعد تأشيرات الدخول لأعضاء الوفد الروسي ولذلك لا يمكن الحديث عن أي اجتماعات ولقاءات بدون حل مثل هذه المشاكل الفنية.